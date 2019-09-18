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أكثر من 17 ألف جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي

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قدمتها "بر جدة" مجاناً خلال النصف الأول من العام

أكثر من 17 ألف جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي

أكثر من 17 ألف جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي
http://almnatiq.net/?p=774782
المناطق _ جدة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن 1442 مريضاً استفادوا من جلسات مراكز الجمعية للغسيل الكلوي خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار خدمات الجمعية لمستفيديها داخل المحافظة.

وبيّن العتيبي أن هذه الجلسات مجانية موضحاً أنه خلال الشهور الماضية أجريت 12505 جلسة غسيل كلى استفاد منها 1059 مريضاً بمركز هشام عطار للغسيل الكلوي ، فيما حصل 383 مريضاً على 4586 جلسة غسيل بمركز عبدالكريم بكر للغسيل الكلوي ، مشيراً أن الجمعية توفر لهم العلاج المجاني والرعاية الصحية المطلوبة وفق أعلى المعايير.

وذكر العتيبي أن الزيادة في أعداد المصابين بمرض الفشل الكلوي من المحتاجين دفعت الجمعية إلى خدمة المرضى ومساعدتهم صحياً ونفسياً ومن هذا المنطق تم إنشاء مراكز غسيل الكلي ببر جدة.

الجدير بالذكر أن مركز هشام عطار يعد أكبر مركز خيري في محافظة جدة لخدمة مرضى الفشل الكلوي حيث أنه يحتوي 47 جهازاً للغسيل ، يليه مركز عبدالكريم بكر الطبي ويحتوي على (23) جهازاً للغسيل الكلوي .

 

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