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حفظ القرآن عبر حلقات خيركم وتطبيق القرآن نورني

كفيف شجعه زملائه على الالتحاق بحلقات القرآن ، فسبقهم في الحفظ

كفيف شجعه زملائه على الالتحاق بحلقات القرآن ، فسبقهم في الحفظ
http://almnatiq.net/?p=774787
المناطق _ جدة

( شجعني زملائي على الانضمام لحلقات التحفيظ ، فسبقتهم وختمت القرآن ولله الحمد والمنة ) بهذه الكلمات بدأ الشاب الكفيف إبراهيم صالح ناجي اليافعي – 22 عاما – الطالب بمجمع المودة القرآني المسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة حديثه عن قصته مع حفظ كتاب الله الكريم في ليلة تكريمه وسط حضور ولي أمره وزملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويقول اليافعي : التحقت بحلقات القرآن الكريم قبل 6 سنوات وذلك بتشجيع من زملائي المكفوفين ، فبعد توفيق الله ثم متابعة والديّ – حفظهما الله – ومعلمي علي باعجاجه ، استطعت أن اسبق زملائي وأتمّ حفظ كتاب الله قبلهم ، فقد كنت أحفظ بفضل الله صفحة يومياً في الحلقة عبر مصحف برايل ، وفي البيت أثبت الحفظ وأتقن التلاوة عبر جهاز بيان للمكفوفين ، وتطبيق القرآن نورني لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبيّن اليافعي أن بركت القرآن قادته إلى التفوق في الثانوية العامة فقد تخرج بتقدير ممتاز ويسعى الآن لحفظ التفسير والالتحاق بالجامعة ، وعن تأثير القرآن على حياته قال: غّير كتاب الله حياتي كثيراً فأصبحت أكثر تفاؤلاً وتقبلاً للآخرين ، واسعد بمساعدة كل من يلجأ إليَ ، فالقرآن يحثك على حسن الخلق والمعاملة مع عباد الله ، كما أنني أتفكر كثيراً في مخلوقات الله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى.

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