“السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تعاون مع جمعية “إنسان” لرعاية الأيتام

وقّعت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، مذكرة تعاون مجتمعي مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، تهدف إلى دعم برامج ومبادرات الجمعية، إضافة إلى استفادة الجمعية من أندية الشركة المنتشرة في جميع مدن المملكة، وإدراج الجمعية في برنامج الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وقع الاتفاقية من جهة الشركة، حمود بن عودة الغبيني، نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة، ومن الجمعية صالح اليوسف، المدير العام.

وأكد الغبيني، أن “السعودية للكهرباء” كانت وما زالت تعتمد ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، دعم الجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية، المعنية برعاية الأيتام أو تلك التي تعنى بالفئات الخاصة، مثل: مكافحة السرطان ومرضى الزهايمر، وذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم وغيرهم؛ إيماناً منها بدورهم الفعال في المجتمع.

من جانبه قدم الأستاذ صالح بن عبد الله اليوسف مدير عام جمعية (إنسان) لرعاية الأيتام شكره وتقديره للشركة السعودية للكهرباء لدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية، واستشعارهم بفئة الأيتام، من خلال مبادرتها البناءة لدعم برامج وأنشطة الجمعية والاستفادة من أندية الشركة في جميع مدن المملكة، منوها بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من خلال دعمها للعديد من المؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، مما يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل للفئات المستهدفة

وأشار اليوسف إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية 2030 التي أكدت على تحقيق التكامل بين الجهات المعنية والقطاع غير الربحي لخدمة المحتاجين من أبناء مجتمعنا.