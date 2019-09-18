غرفة القصيم تقيم دورة مهنة المحاماة أسس ومهارات

المناطق _ بريدة

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة المحامين دورة مجانية بعنوان (مهنة المحاماة أسس ومهارات) مساء الثلاثاء 18 محرم 1441هـ بفندق موفنبيك ببريدة.

عضو لجنة المحامين الأستاذ: محمد الجفن افتتح الدورة مؤكداً أن اللجنة حريصة على تقديم كل ما يتعلق بالمجال القانوني وتفعيل دورها في تقديم البرامج النوعية التي تلامس احتياجات المهتمين في هذا القطاع.

فيما ذكر الدكتور: عبد المحسن المحرج في بداية حديثة أن مهنة المحاماة من المهن النبيلة التي يؤجر عليها المرء وهي من المهن التي يواجه بها المحامي كافة شرائح المجتمع فهي مهنة ترتكز ركيزة أساسية على الصبر والحكمة ومعرفة القانون معرفةً تامة.

وبين المحرج أن المحامي المرخص والمحامي المتدرب جزء من المنظومة العدلية كلاهما يكمّل الأخر، منوهاً إلى أنه في حال استلام أوراق القضية لابد أن ينظر المحامي في ثلاثة اتجاهات وطرق الأول ينظرها بعقلية المحامي ومن ثم ينظرها بعقلية الخصم وأخرها ينظرها بعقلية الحياد وهي نظرة القاضي وذلك ليتسنى له معرفة كافة اتجاهات ومسارات القضية.

مشيراً إلى الأخطاء الشائعة التي يقع بها المحامين والمحامين المتدربين أثناء الترافع في المحاكم.

الجدير بالذكر أن غرفة القصيم مستمرة في تقديم البرامج واللقاءات والدورات التي من شأنها تعزيز الوعي الفكري لدى أبناء وفتيات المنطقة.