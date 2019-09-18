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٤٥ ألف متر مربع لإحتفال “حفر الباطن” باليوم الوطني

٤٥ ألف متر مربع لإحتفال “حفر الباطن” باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=774800
حفر الباطن _ عبدالله السعيدي
بتوجيهاتٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أنهت محافظة حفرالباطن استعداداتها لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 الذي يقام هذا العام تحت شعار “همة حتى القمة” 
وخصصت المحافظة مساحة 45 ألف متر مربع بمنتزه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  عبدالعزيز -يحفظه الله- بحفرالباطن على طريق الملك خالد المؤدي للرقعي، لاحتضان كافة الفعاليات الوطنية المتنوعة، والتي تبدأ من يوم غدٍ الخميس وتستمر لمدة ٥أيام، من الرابعة مساءً وحتى الحادية عشر.
وتتنوع الفعاليات المنفذة بين عروض صقور السعودية، وأوبريت وطني فني، عروض الفرسان، وعروض الفرقة الموسيقية العسكرية، وأوبريت أغاني خالدة، وأمسية شعرية، بالإضافة لعروض الألعاب النارية.
كما تضم الفعاليات الثقافية المصاحبة فعاليات الموروث الشعبي الذي يضم فعاليات خاصة بالحرفيين، وعدد من الفلكلورات الشعبية، تشمل السامري والدحة والراوي إضافة إلى معرض رابطة الصقور، كما تضم الفعاليات الثقافية فعاليات فنية، ومحاضرات وطنية، وجادة الفن وعزف الربابة والمتحف التراثي، وعدد من الفعاليات.
كما أن اللجنة خصصت منطقة لذوي الاحتياجات الخاصة والسيارات التراثية والألعاب الأسرية وجوائز ومسابقات ومنطقة التسوق وجلسات خاصة نسائية، بالإضافة لفعاليات متنوعة للأطفال، والشباب. 
يشار أن الفعاليات يشارك بها أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية غير ربحية، تهدف للمشاركة في إظهار هذه المناسبة العزيزة بأجمل صورة. 

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