“عبدالله الربيعة” يحصد جائزة الإعتدال في دورتها الثالثة

المناطق _ الرياض

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن الفائز بجائزة الاعتدال بدورتها الثالثة للعام 1440 هجرية الموافقة 2019 ميلادي، وهو الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأوضح الأمير خالد الفيصل، أن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، استحق هذه الجائزة نظير إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية من كافة الأعراق والديانات.

وأضاف أن الدكتور الربيعة ساهم في تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة قيادة وشعبا وجوهرها التسامح العملي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، إضافة إلى جهوده الكبيرة في إبراز دور المملكة الإنساني.

وأعرب الفيصل، عن تهنئته للربيعة على ما استحقه من جائزة في سبيل ما قدمه من خدمات جليّة تستحق الثناء والتقدير.