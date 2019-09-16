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غرفة حائل تطلق فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني 89

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تستمر لمدة 5 أيام في منتزه السلام ..

غرفة حائل تطلق فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني 89

غرفة حائل تطلق فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني 89
http://almnatiq.net/?p=774808
المناطق _ حائل

تطلق غرفة حائل اليوم ” الخميس ”  فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 وذلك في منتزه السلام على طريق ” الدائري الغربي ” تستمر لمدة 5 أيام من الساعة 5 مساء حتى منتصف الليل ، وتشتمل الفعاليات على مسابقات متنوعة للأطفال ، وأجنحة مشاركة واستعراض للهجن والهجانة ، وباص سياحي مكشوف يجول بالزوار على المدينة ، وتدريب على العرضة النجدية ، وفرقة للفنون الشعبية ” العرضة والسامري ” ، و عرض فيديو يحكي الإنجازات التي تحققت على مر السنوات الماضية منذ توحيد المملكة ،  اضافة لفقرات من الأوبريت ستعرض بشكل يومي يشارك فيها كلا من المنشدين ” ريان البكري ، عبدالعزيز العليوي ، أسامة القاضي  ، محمد آل مسعود ، معاذ الجماز ” ، كما سيصاحب الفعاليات السحب اليومي على جوائز قيمة متنوعة للحضور .

من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حائل المشرف على فعاليات اليوم الوطني89 الاستاذ فهد فايد الشمري أن هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى توحيد المملكة هو يوم تاريخي محفور في ذاكرة كل مواطن سعودي فالاحتفال فيه يعيد للأذهان ذكرى استقرار الأمن والأمان وإحالة الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل ، وأضاف الشمري أن غرفة حائل احتفلت بهذا اليوم بإقامة فعاليات متنوعة خصصت لجميع فئات المجتمع تنطلق اليوم الخميس وتستمر بشكل يومي لمدة خمسة أيام ، ودعى الشمري للحضور والتمتع بما تحويه من فعاليات وطنية اضافة للجوائز القيمة التي سيتم السحب عليها بشكل يومي . 

 

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