“الجدعان”: تأثير حادثة أرامكو “صفري” على إيرادات المملكة وميزانيتها

المناطق _ الرياض

أكد محمد الجدعان وزير المالية أنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية على معامل أرامكو مشيرا إلى أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات.

وبحسب ما صرح به الجدعان لقناة ” العربية ” فقد توقع وزير المالية “، نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية 14.4% خلال نفس الفترة.

وأعلن الجدعان على هامش افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر Euromoney، تراجع عجز الميزانية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86% إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبشأن ضريبة القيمة المضافة قال الجدعان “لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة”.

وفيما يتعلق بطرح أرامكو، قال إن الطرح العام للشركة يسير كما هو مخطط له، وسيتم على الأرجح خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.