وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”

المناطق _ حائل

اطلقت وحدة الحماية الاجتماعية بحائل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مطلع العام الهجري الحالي 1441 برنامج حملته التوعويه تحت شعار ( يد تصنع الالم ويد تصنع الامل ) وبدات حملتها من نادي عطا للفتيات وقد بدأت أ/زهور المغيص”بالتعريف بوحدة الحمايه و توضيح دور الحماية الاجتماعية بحائل في التصدي للعنف الاسري ضد المرأة والطفل بشتى أنواعه وكيفية إستقبال بلاغات العنف على الرقم المجاني ١٩١٩ والخدمات التي تقدمها وحدة الحماية الاجتماعية لضحايا العنف الاسري .

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التوعوية تأتي بدعم وتشجيع من أدارة الوحدة ممثلمة بمدير الوحدة الأستاذ فهد العتيبي ومتابعة من رئيسة القسم النسائي الأستاذة لولوه الباتع بتفعيلها وتحقيق أهداف فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بالمنطقه بنشر الوعي لدى افراد المجتمع بدور الحماية والتصدي لانواع العنف الاسري والحد منه .