ضبط 3 سيارات “آيس كريم” مخالفة أمام مدارس السيل الصغير

الطائف _ عادل الزهراني

ضبط مراقبو بلدية السيل الصغير الفرعية 3 عربات مخالفة لبيع المثلجات (الآيس كريم) بجوار المدارس وشملت المخالفات المضبوطة تدني مستوى النظافة، سوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، بالإضافة الى مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وبينت أمانة الطائف أن العربات المخالفة سجلت تجاوزات للائحة اشتراطات السيارات المتجولة مما يعرض صحة المستهلك للخطر ومنها الوقوف في مواقع معرضه لمصادر التلوث، وانخفاض مستوى النظافة للمركبة والعمالة، بالإضافة الى ملاحظات على سلامة أجهزة التبريد والمنتج الخام مما أثر على الخواص الطبيعية للمثلجات وظهر على بعض منها علامات التلف مما يعد مخالفة للوائح واشتراطات أنشطة الغذاء والصحة العامة .. مشيرة الى أن الأمانة ستغطي كافة المواقع بأنحاء المحافظة للتأكد من التزام العربات المتنقلة وسيارات الآيس كريم بالاشتراطات الصحية والانظمة البلدية.