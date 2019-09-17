فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية

المناطق _ تبوك

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة ورشة عمل لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد التابعة للمركز بعنوان “لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية” بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي وذلك بمقر مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك.

وافتتحت الورشة بكلمة من مدير عام فرع الوزارة أعرب فيها عن ترحيبه بانضمام هذه الجهات للعمل تحت مظلة الوزارة وتسخير الامكانات لخدمتهم مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار موائمة هذه الجهات مع نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قدم مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك فايز بن جزى الذبياني شرحاً عن أنظمة ولوائح الجمعيات الأهلية لممثلي الجهات المشاركة كما جرى التطرق لأهم ملامح الدليل الموحد للحسابات المالية.