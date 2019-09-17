احدث الأخبار

فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية
منطقة تبوك
 ضبط 3 سيارات “آيس كريم” مخالفة أمام مدارس السيل الصغير
منطقة مكة المكرمة
 وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”
منطقة حائل
 سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية
منطقة جازان
 تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في محافظة الخفجي
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تكشف عن أبرز تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ في المنطقة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: افتتاح ورشة عمل لتطوير وتحسين شبكات الطرق
المنطقة الشرقية
 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يعرض تورط إيران في هجوم أرامكو.
منوعات
 مراهق يحرق المراعي الصحراوية ودعوات لمعاقبته
فيديو المناطق
 “الجدعان”: تأثير حادثة أرامكو “صفري” على إيرادات المملكة وميزانيتها
أبرز المواد
 غرفة حائل تطلق فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني 89
منطقة حائل
فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية

فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية

منطقة تبوك
ضبط 3 سيارات “آيس كريم” مخالفة أمام مدارس السيل الصغير

ضبط 3 سيارات “آيس كريم” مخالفة أمام مدارس السيل الصغير

منطقة مكة المكرمة
وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”

وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”

منطقة حائل
سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية

منطقة جازان

فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية

فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية
http://almnatiq.net/?p=774869
المناطق _ تبوك
نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة ورشة عمل لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة والإرشاد التابعة للمركز بعنوان “لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية” بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي وذلك بمقر مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك.
وافتتحت الورشة بكلمة من مدير عام فرع الوزارة أعرب فيها عن ترحيبه بانضمام هذه الجهات للعمل تحت مظلة الوزارة وتسخير الامكانات لخدمتهم مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار موائمة هذه الجهات مع نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
بعد ذلك قدم مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك فايز بن جزى الذبياني شرحاً عن أنظمة ولوائح الجمعيات الأهلية لممثلي الجهات المشاركة كما جرى التطرق لأهم ملامح الدليل الموحد للحسابات المالية.

روابط ذات صلة

نيوم تطلق أعمال الإنشاءات في المنطقة السكنية للعمال بالشراكة مع القطاع الخاص

نيوم تطلق أعمال الإنشاءات في المنطقة السكنية للعمال بالشراكة مع القطاع الخاص
النادي الأدبي بتبوك يشارك الوطن فرحته بعدة فعاليات ثقافية وإعلامية

النادي الأدبي بتبوك يشارك الوطن فرحته بعدة فعاليات ثقافية وإعلامية
اعتماد تخصصي تبوك مركزاً تدريباً في الجراحة العامة والباطنية

اعتماد تخصصي تبوك مركزاً تدريباً في الجراحة العامة والباطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*