احدث الأخبار

هيئة الترفيه تبهج أهالي تبوك في اليوم الوطني بحزمة من الأنشطة والفعاليات
منطقة تبوك
 فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية
منطقة تبوك
 ضبط 3 سيارات “آيس كريم” مخالفة أمام مدارس السيل الصغير
منطقة مكة المكرمة
 وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”
منطقة حائل
 سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية
منطقة جازان
 تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في محافظة الخفجي
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تكشف عن أبرز تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ في المنطقة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: افتتاح ورشة عمل لتطوير وتحسين شبكات الطرق
المنطقة الشرقية
 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يعرض تورط إيران في هجوم أرامكو.
منوعات
 مراهق يحرق المراعي الصحراوية ودعوات لمعاقبته
فيديو المناطق
 “الجدعان”: تأثير حادثة أرامكو “صفري” على إيرادات المملكة وميزانيتها
أبرز المواد
هيئة الترفيه تبهج أهالي تبوك في اليوم الوطني بحزمة من الأنشطة والفعاليات

هيئة الترفيه تبهج أهالي تبوك في اليوم الوطني بحزمة من الأنشطة والفعاليات

منطقة تبوك
فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية

فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية

منطقة تبوك
ضبط 3 سيارات “آيس كريم” مخالفة أمام مدارس السيل الصغير

ضبط 3 سيارات “آيس كريم” مخالفة أمام مدارس السيل الصغير

منطقة مكة المكرمة
وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”

وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”

منطقة حائل

هيئة الترفيه تبهج أهالي تبوك في اليوم الوطني بحزمة من الأنشطة والفعاليات

هيئة الترفيه تبهج أهالي تبوك في اليوم الوطني بحزمة من الأنشطة والفعاليات
http://almnatiq.net/?p=774876
المناطق _ تبوك
تنطلق بمدينة تبوك غداً فعاليات وبرامج موسم اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار “همة حتى القمة” الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه بحزمة من العروض المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية بالإضافة إلى ملتقى الهمة للشباب وتجارب السعودية.
وتستمر هذه الفعاليات لمدة خمسة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان ببرامج تستهدف مختلف الأذواق وتشمل العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي وشاشة العرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات ورقص من فرق فلكلورية.
كما ستكون هناك مشاركة في تشكيل العلم السعودي على الشاشة العملاقة بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء وتخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية وتشمل عربات طعام متنقلة.
وسيشهد منتزه الأمير فهد بن سلطان من الساعة العاشرة مساءً عروضاً للألعاب النارية تصاحبها موسيقى جرى اختيارها من وحي هذه المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين من خلال تشكيلات مصممة بطريقة تتناسق مع المؤثرات البصرية المصاحبة للإطلاق لترسم لوحات ملونة ستزين سماء تبوك وتُحفر صورتها في الذاكرة المنطقة ابتهاجا باليوم الوطني الـ 89.
كما تتيح الهيئة ومن خلال برنامجها “استكشاف تبوك” زيارة للمناطق الشعبية والتراثية وتجربة الحرف المشهورة في المنطقة ودورة في فن التصوير وتجربة صناعة الفخار وتجربة لف باقات الورد وزيارة القلعة التراثية وسكة الحديد بتبوك.
من جهة أخرى تنظم الهيئة غداً في مقر شركة تبوك للتنمية الزراعية ” ملتقى الهمة ” الذي يأتي تزامناً مع ملتقيات مماثلة وموحدة على مستوى مناطق المملكة يعتلي من خلالها المسرح مجموعة من الملهمين خشبة المسرح للحديث في شتى المواضيع لبناء المجتمع والوطن.
كما تنظم الهيئة العامة للترفيه بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة تبوك حفلاً غنائياً بعد غدٍ يشارك فيه الفنانين عبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر والفنانة أصالة نصري بمشاركة عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة.

روابط ذات صلة

فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية

فرع العمل بتبوك يقيم ورشة عن لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية
نيوم تطلق أعمال الإنشاءات في المنطقة السكنية للعمال بالشراكة مع القطاع الخاص

نيوم تطلق أعمال الإنشاءات في المنطقة السكنية للعمال بالشراكة مع القطاع الخاص
النادي الأدبي بتبوك يشارك الوطن فرحته بعدة فعاليات ثقافية وإعلامية

النادي الأدبي بتبوك يشارك الوطن فرحته بعدة فعاليات ثقافية وإعلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*