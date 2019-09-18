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الهيئة الملكية تنظم اللقاء التعريفي الأول لمركز المسؤولية الاجتماعية

الهيئة الملكية تنظم اللقاء التعريفي الأول لمركز المسؤولية الاجتماعية

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الهيئة الملكية تنظم اللقاء التعريفي الأول لمركز المسؤولية الاجتماعية

الهيئة الملكية تنظم اللقاء التعريفي الأول لمركز المسؤولية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=774882
المناطق _ الجبيل الصناعية

 نظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية صباح يوم أمس الاربعاء اللقاء التعريفي الأول لمركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية بحضور عدد ِ من ممثلي المسؤولية الاجتماعية بالشركات والقطاع الخاص وذلك بالنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف الشمري بأن مركز المسؤولية الاجتماعية لمدن الهيئة الملكية يهدف إلى تنظيم العمل الاجتماعي في جميع مدن الهيئة الملكية كما يعنى المركز بتوثيق تلك الجهود التي تبذل ووضع معايير كاملة للمسؤولية الاجتماعية وفق منظومة معينة ولجان متخصصة في هذا العمل.

عقب ذلك استعرض مشرف فريق مركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية الأستاذ عادل خضر مسارات المركز والتي تتمثل في دراسة الاحتياجات التنموية، وتقارير الاستدامة، وجائزة الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية، وبنك التطوع بالإضافة إلى منصة الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعي.

وعلى نفس السياق قال رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بإدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ سامي محمد الزاكي يعد قسم المسؤولية الاجتماعية بوابة التواصل مع جميع شرائح المجتمع في مدينة الجبيل الصناعية من خلال اللقاءات المباشرة أو من خلال البرامج والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة وكذلك الشركات الداعمة التي تعمل وفق برامج المسؤولية الاجتماعية لديها.

وأضاف نهدف في قسم المسؤولية الاجتماعية إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمسؤولية الاجتماعية وابتكار الحلول الخاصة بتنفيذها والمشاركة مع الجهات في مبادرات التنمية المستدامة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للأفراد والقطاعات وتفعيل دورها في المجتمع وإطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

 

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