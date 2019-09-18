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«الدفاع» : هجوم أرامكو انطلق من الشمال بـ 18 مسيرة و7 صواريخ «ياعلي» الإيرانية

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«الدفاع» : هجوم أرامكو انطلق من الشمال بـ 18 مسيرة و7 صواريخ «ياعلي» الإيرانية

«الدفاع» : هجوم أرامكو انطلق من الشمال بـ 18 مسيرة و7 صواريخ «ياعلي» الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=774895

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، أن هجوم أرامكو انطلق من الشمال بدعم من إيران، وأن الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن، وأن الهجوم استخدم ١٨ طائره مسيرة و٧ صواريخ كروز.

وأكد في مؤتمر صحفي ، قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها، مضيفاً :”لدينا أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة، مضيفاً أن الهجوم على أرامكو لم يكن ضد المملكة فقط وإنما على المجتمع الدولي.

ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

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