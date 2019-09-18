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استدعاء سائق حافلة على خلفية دهس طالبة

استدعاء سائق حافلة على خلفية دهس طالبة
http://almnatiq.net/?p=774896

كشف مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هوية الطالبة التي دهسها “باص” مدرسي في حي الشفاء بالرياض ، وذلك بعد أن علقت عباءتها في باب الباص ، وتحرك السائق دون أن ينتبه لها وسحلها على الطريق .

وذكر المغردون أن الطالبة تدعى ليان تركي مبارك ، فيما أشار أخرين أن الفتاة قد توفيت متأثرة بإصابتها جراء حادث الدهس.

وعبر هاشتاق “#وفاه_الطالبه_ليان_تركي_مبارك” الذي وصل للترند على “تويتر” ، ألقى بعض النشطاء باللوم على سائق الحافلة الذي تحرك دون أن ينتبه للطالبة بالرغم من دهسها وسحلها على الطريق ، وتركها ملقاة على الأرض دون حراك .

فيما أوضح البعض الأخر أنه من المفترض أن تتواجد مشرفة بالباص ، وأن مسؤولية سلامة الطالبات تقع على عاتقها ، وكان من واجبها أن تطمئن على الطالبة بداية من نزولها من الباص حتى دخولها باب منزلها .

وانتقد مغردون إجبار الطالبات على ارتداء العباية كونها السبب الرئيسي في وقوع الحادث – من وجهة نظره – ، وتساءل مغرد آخر : “13 سنة وتلبس عبايه؟ .. باقي طفلة”، فيما قالت مغردة أخرى تدعى بتول : “الخطأ 100% على السائق المفترض مايتحرّك الا بعد مايتأكد ان الطالبة دخلت لبيتها، وطفلة صغيرة تلبس عباية رأس واسعة وطويلة ليش يامتخلفين؟ ياليت يحاسبون السواق والمسؤولة التي أجبرتهم يلبسون لبس يعيق حركتهم”.

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