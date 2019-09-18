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حملة “الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019” تصل إلى الرياض

حملة “الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019” تصل إلى الرياض
http://almnatiq.net/?p=774897
المناطق_الرياض

نظمت شركة «سبيكترامي» SPECTRAMI، الرائدة في مجال توزيع منتجات وحلول الأمن السيبراني وتقديم القيمة المضافة، تعلن اليوم عن وصول حملتها الترويجية إلى المملكة العربية السعودية. وتستعد الشركة لإقامة فعالية في كل من مدينة الرياض و الدمام.

وستُنظم الحملة الترويجية في فندق برج رافال، بمدينة الرياض.

وعرضت الحملة الترويجية “الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019” أحدث التقنيات التي ستركز على “الطريق من الوقاية إلى التنبؤ”، والتي تهدف إلى تثقيف المؤسسات حول مزايا نهج الأمن السيبراني التنبؤي مقابل النهج القائم على الوقاية أو الكشف للتهديدات الذي يجعل المؤسسات عرضة للخطر في بعض الحالات. وستسلط الحملة الضوء على الحلول والخدمات الرئيسية المصممة لدعم نموذج الدفاع السيبراني التنبؤي. لتوفر المبادرة بذلك منصة تفاعلية لنشر المعلومات والتواصل مع صناع القرار الأمني من معظم المؤسسات البارزة في المنطقة.

تعد تحليلات نقاط الضعف والتحليل الأمني واستخبارات أمن المعلومات من قبل الموردين، ثلاثة أعمدة رئيسية للنهج القائم على التنبؤ، والذي ستقدمه «سبيكترامي» لمساعدة جميع صناع القرار على إيقاف الهجمات قبل أن تصل إلى مؤسساتهم. وأيضًا ستشمل الفعاليات خلال الحملة العديد من الموضوعات التي تهم الخبراء و التي سيتم تناولها خلال عرض الحالات الدراسية و العروض العملية.

و صرح “أناند شودا”، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي»، وقال: “بعد إقامتنا لحملاتنا الترويجية الناجحة في دبي والدوحة ومسقط، نحن على ثقة من أن الرياض والدمام سيتلقيان استجابة مماثلة من الحضور. وإن حملتنا التي تشمل ثمان مدن لسبعة دول رئيسية في المنطقة ستوفر منصة ممتازة لجميع خبراء الصناعة والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.”

تعد الحملة جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا تقيمها شركة «سبيكترامي» والتي ستمكن بدورها المؤسسات من مكافحة التهديدات بشكل استباقي بالتعاون مع شركائها الرئيسيين Anomali و Automation و Anywhere و Attivo Networks و ExtraHop و Flashpoint و Tenable و HIVE PRO و Intel471 و Micro Focus و Polarity و Feidelis.

وعلق “إلياس محمد”، نائب رئيس العمليات في المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وبلاد الشام وشمال إفريقيا لدى شركة «سبيكترامي»، وقال: “إنها فرصة رائعة بالنسبة لنا لتسليط الضوء على الإستراتيجية التنبؤية لإدارة المخاطر للمؤسسات في المملكة والتي ستمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد أي مخاطر أمنية إلكترونية. من خلال تحديد التهديدات بشكل استباقي والبقاء في مقدمة التهديدات المحتملة. “

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