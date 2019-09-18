وزير الطاقة: خسائر «هجوم أرامكو» لا تغطيها شركات التأمين لكونها أعمال تخريبية

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أوضح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو تقوم بتقييم الخسائر الناتجة عن الهجوم، مؤكدا أن شركات التأمين لا تغطي الأعمال التخريبية أو الهجمات الحربية أو العمليات العسكرية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن مجلس إدارة شركة أرامكو سيراجع تقييم الخسائر، وستنظر فيه الحكومة عند انتهاء الإجراءات للنظر في عملية التعامل مع تكلفة الخسائر.

وأشار وزير الطاقة إلى أن العدوان التخريبي نتج عنه انقطاع نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، فيما تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل، على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً بنهاية شهر نوفمبر.