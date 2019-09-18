الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا

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استقبل فخامة رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلِن في العاصمة النمساوية فيينا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لفخامته ولحكومة وشعب النمسا الصديق.

من جهته، أعرب فخامة الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد مع تمنياته للمملكة وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.