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أكثر من 2000 مشارك في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني

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أكثر من 2000 مشارك في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني

أكثر من 2000 مشارك في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=774936
المناطق_الرياض

عقد المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام الدكتور عبدالله المغلوث، في الرياض اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث عن جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني، والتي تقدم احتفاءً بإنجازات المبدعين لليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وحُدد الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م موعدا لانتهاء فترة التقديم على جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 89 عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (www.awards.media.gov.sa).

وأوضح الدكتور المغلوث أن وزارة الإعلام تهدف من إطلاق “جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019” إلى تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية، التي نفذتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمناسبة اليوم الوطني89 للمملكة.

وبين أن الغرض من الجائزة هو الاحتفاء بأفضل المشاركات، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية التي تحتفي بالوطن، مفيداً بأن الفائز سيحصل على لقب “صاحب المحتوى الإعلامي الأكثر تميزًا في اليوم الوطني الـ 89.

وحول التفاعل الذي حظيت به الجائزة بين الدكتور المغلوث، أنه ومنذ اليوم الأول لإطلاق الجائزة في 9 سبتمبر 2019م، برز التفاعل الكبير من قبل مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، وبلغ عدد التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من مليون تفاعل، كما سجل أكثر من 2000 مشارك في الجائزة، في حين تجاوزت زيارات الموقع الالكتروني للجائزة 100 ألف زيارة في أول يومين.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام, أن الجائزة تتضمن عشرة مسارات مختلفة، ويحق لكل مشارك ترشيح أعماله الإبداعية الجديدة في أكثر من مسار وباللغتين العربية والإنجليزية، وبالفصيح والعامي في الشعر، وهذه المسارات هي: أفضل أغنية وطنـية، وأفضل قصيدة وطنية، أفضل مُنتَج تلفزيوني، وأفـضل صورة، وأفضل فيديو من القطاع ّ الخاص والقطاع غير الربحي، وأفـضـل مبـادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل مقال صحفي، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل مـادة إبداعـية في الإعلام الجديد، وأفضل منتج إذاعي أو بودكاست.

وأوضح أن لجنة متخصصة تضم محكمين متخصصين وذوي خبرات كبيرة في مسارات الجائزة ستقيم المشاركات، وسيتم إعلان الفائزين في حفل سيقام في 29 سبتمبر 2019م.

وأفاد المغلوث بأن الجائزة يقوم عليها عدد من شباب الوطن ذوي مبادرات وخبرات إعلامية، ويبذلون جهوداً مضنية في الإعداد والتنظيم لها، ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بها, موجها شكره وامتنانه لما يقدمونه من أجل الوطن.

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