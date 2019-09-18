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ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو

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ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو

ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو
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المناطق_واس

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحدث تداعيات الاعتداء على منشأتي بقيق وخريض التابعتين لشركة أرامكو السعودية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى جدة في وقت سابق الأربعاء لبحث الرد على هجوم أرامكو السبت الماضي.

وفي وقت سابق، قال بومبيو في تصريحات صحفية، إن الهجوم على منشآت أرامكو لم يكن من اليمن وإنما كان هجوما إيرانيا.

وأضاف: “لا يوجد إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية”، مؤكدا أن هجوم أرامكو “عمل حربي”.

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