احدث الأخبار

الكويت.. الجيش يرفع حالة الاستعداد القتالي للحالة القصوى رقم (1)
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة
أبرز المواد
 الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا
أبرز المواد
 شاهد : لحظة رقص “محمد بن راشد” بالسلاح فرحا
أبرز المواد
 حملة “الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019” تصل إلى الرياض
علوم وتكنولوجيا
 وزير الخارجية الأمريكي: إيران تقف وراء الهجوم الإرهابي على «أرامكو»
أبرز المواد
 وزير الطاقة: خسائر «هجوم أرامكو» لا تغطيها شركات التأمين لكونها أعمال تخريبية
أبرز المواد
 بالفيديو.. مضاربة بالعصي والسكاكين بين وافدين في «نسيم الرياض»
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف ضد قوى الشر والعدوان
أبرز المواد
 استدعاء سائق حافلة على خلفية دهس طالبة
أبرز المواد
 إطلاق شعار «همة حتى القمة» على الجولة المقبلة من الدوري
أبرز المواد
الكويت.. الجيش يرفع حالة الاستعداد القتالي للحالة القصوى رقم (1)

الكويت.. الجيش يرفع حالة الاستعداد القتالي للحالة القصوى رقم (1)

أبرز المواد
ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو

ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو

أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة

أبرز المواد
الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا

الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا

أبرز المواد

الكويت.. الجيش يرفع حالة الاستعداد القتالي للحالة القصوى رقم (1)

الكويت.. الجيش يرفع حالة الاستعداد القتالي للحالة القصوى رقم (1)
http://almnatiq.net/?p=774943
المناطق_متابعات

يعود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى البلاد بداية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع موسع لكبار القيادات العسكرية والأمنية لمناقشة ما أثير مؤخرا بشأن عبور الطائرات المسيّرة التي قصفت شركة أرامكو في معملي بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية، الأجواء الكويتية، وكذلك موضوع تحليق طائرة مسيّرة فوق دار سلوى، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

ووفقا للصحيفة الكويتية، شدد مصدر عسكري على أنه سيتم خلال الاجتماع وضع النقاط على الحروف ووضع حد لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول ذلك.

وبموازاة ما تشهده المنطقة من توترات ترتفع وتيرتها بشكل متصاعد، علمت «الأنباء» أن وزارتي الدفاع والداخلية الكويتين رفعتا درجة القتالية والاستعداد للحالة القصوى رقم (1) وذلك في ترجمة لتعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء وتنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ صباح الخالد.

وبحسب برقيتين عبر الهاتف فقد تقرر رفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم (1) ابتداء من الخميس الساعة 6:00 صباحا، وجاء في التعميم: لزاما على عموم وحدات القوات المسلحة رفع الجاهزية القتالية إلى رقم (1) ابتداء من الساعة السادسة صباحا، أما بالنسبة لوزارة الداخلية فقد صدر تعميم إلى رؤساء المخافر وُصف بالمهم وتضمن رفع الجاهزية وتكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية والاستعداد لأي استدعاء.

روابط ذات صلة

ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو

ولي العهد يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة
الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا

الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*