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“إيجار”: تزايد المستفيدين من “السداد الشهري” في العقود السكنية

“إيجار”: تزايد المستفيدين من “السداد الشهري” في العقود السكنية
http://almnatiq.net/?p=774947
المناطق_الرياض

كشف برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار سجلت تزايدا في أعداد المستفيدين من خدمة السداد الشهري، حيث تجاوزت نسبة العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار وتستفيد من خدمة السداد الشهري أكثر من 25% من إجمالي العقود.

وقال المشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي المهندس مازن بن محمد الداوود، إن الإقبال المتزايد على خدمة السداد الشهري دلالة على ما لمسه المستفيدون من الخدمة، والتي من شأنها تيسير عملية دفع القيمة الإيجارية وإدارة المصاريف وتنظيم عملية الادخار بالنسبة للمستأجر، كما أنها تسهم في تنظم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر والوسيط العقاري، مشيراً إلى أن محاكم التنفيذ لم تستقبل شكاوى تذكر تتعلق بخدمة السداد الشهري.

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