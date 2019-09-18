نوير يفكر في اعتزال اللعب الدولي بعد بطولة أوروبا 2020

المناطق_الرياض

ذكرت مجلة بيلد الرياضية اليوم الأربعاء أن مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا يفكر بجدية في اعتزال اللعب الدولي بعد بطولة أوروبا 2020 ليضع حدا للخلاف الحاد مع الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

ويبقى نوير حارس بايرن، الذي خاض 90 مباراة دولية، هو الحارس الأول دون منازع لمنتخب ألمانيا منذ 2010 لكن تألق تير شتيجن مع برشلونة جعله منافسا قويا للعب في بطولة أوروبا المقبلة.

وبعدما غاب عن آخر مباراتين لألمانيا بتصفيات بطولة أوروبا أمام هولندا وأيرلندا الشمالية أبدى تير شتيجن، الذي خاض 22 مباراة دولية، عدم رضاه عن الموقف الحالي.

وطلب نوير دعما أكبر من زميله وقال إنه يشارك بانتظام بسبب مستواه الجيد بينما وصف تير شتيجن تعليقات نوير بأنها “غير مناسبة”.

لكن وفقا للمجلة الألمانية فإن نوير الفائز بكأس العالم 2010، الذي سيبلغ عامه 34 العام المقبل، “يفكر بجدية” في إنهاء مسيرته مع بلاده بعد بطولة أوروبا المقبلة في حال صعود بلاده كما هو متوقع.

وفاز نوير حارس بايرن بمعظم الألقاب المحلية والدولية الممكنة تقريبا على صعيد ناديه ومنتخب بلاده وتضمن ذلك حصد لقب كأس العالم ولقب دوري أبطال أوروبا.