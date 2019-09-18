رونالدو: أستحق الفوز بالكرة الذهبية بعدد مرات يزيد على ميسي

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قال كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إنه يستحق إنهاء مسيرته بحصد جائزة الكرة الذهبية بعدد من الألقاب يزيد على ليونيل ميسي هداف برشلونة ويأمل أن يضع نفسه في مكانة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ونال رونالدو (34 عاما) جائزة مجلة (فرانس فوتبول) لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وهو نفس عدد ألقاب ميسي، لكنه يتطلع إلى المزيد مع الاقتراب من الوصول إلى نهاية مسيرته.

وقال رونالدو للإعلامي بيرس مورجان في مقابلة مع محطة (آي.تي في) البريطانية التلفزيونية يوم الثلاثاء “ميسي في تاريخ كرة القدم.

“لكن أعتقد أنه ينبغي أن أفوز بستة أو سبعة أو ثمانية ألقاب لأتفوق عليه. أنا أحب ذلك وأعتقد أني أستحق ذلك”.

وأكد قائد البرتغال أنه لا يرتبط بصداقة مع ميسي لكنه أوضح دور اللاعب الأرجنتيني في دفعه نحو المزيد من التألق في مسيرته.

وقال رونالدو “علاقتي معه أننا لسنا أصدقاء لكننا اشتركنا في هذا المستوى على مدار 15 عاما. أعرف أنه دفعني حتى أصبح لاعبا أفضل وأنا دفعته ليصبح لاعبا أفضل أيضا”.

ونال رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات وقاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019.

وقال رونالدو “لا أطارد الأرقام القياسية بل هي تطاردني. أنا مدمن نجاح ولا أعتقد أن هذا يعد شيئا سيئا. هذا يحفزني وإذا لم يكن لديك دوافع فمن الأفضل التوقف”.