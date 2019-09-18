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احتفالات يوم الوطن.. شوارع “حازمي بيشة ” تتزين بالأعلام واللافتات

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وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية

وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية

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وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية

وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية
http://almnatiq.net/?p=774971
المناطق_الرياض
استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية صخر بن عبدالله السديري .
وقدّم مدير شركة ميدان ديراب شرحاً عن الميدان الواقع جنوب مدينة الرياض على مساحة إجمالية تبلغ 1.700.000 متر مربع ويقوم على تدريب وتعليم هواة رياضة السيارات والدراجات ودوره في تنظيم مسابقات محلية ودولية .
وأكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض على دعم الشباب الهاوي واستقطابهم بما يضمن سلامتهم بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية في الميدان، لافتاً النظر إلى أهمية المشاركة في الحملات المرورية التوعوية .
حضر الاستقبال وكيل مساعد إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

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