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أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية

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أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية

أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية
http://almnatiq.net/?p=774974
المناطق_فضه عطيف

اسـتقبل صـاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه في الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) أحمد بن محمد الصانع والرئيس التنفيذي أ. بدور بنت ناصر الرشودي ونائب الرئيس للتشغيل بالشركة ابراهيم ابو شرحة وأعضاء المجلس الإدارة.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالنيابة برئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية وأعضاء المجلس مشيدًا بالدور المناط بالشركة في خدمة المنطقة، مؤكداً على ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية في المجال الزراعي والمشاريع التنموية والتطويرية وغيرها من المجالات ، وكل ما يعود بالفائدة على أبناء المنطقة والوطن بوجه عام.
و تم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الشركة بالمنطقة والسبل الكفيلة بدعم عملها والخدمات التي تقدمها واستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض عملها.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الشركة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها شكره وتقديره لسمو أمير جازان بالنيابة على ما يقدمه من دعم للمستثمرين، مؤكدًا سعي الشركة الدائم لخدمة أبناء جازان.
حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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