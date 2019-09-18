احدث الأخبار

ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال
أبرز المواد
 بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»
أبرز المواد
 معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية
أبرز المواد
 81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول
أبرز المواد
 خبير أرصاد يتوقع أجواء حارة على مكة والمدينة.. الحرارة تصل لـ49 مئوية
أبرز المواد
 “مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز⁩ يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية
منطقة حائل
 تلوث الهواء والمشيمة.. دراسة تثير قلق الحوامل
أبرز المواد
 تكريم الممرض فهد بن محمد بن بصيص المطيري من منسوبي صحة الشرقية
مجتمع المناطق
 مدني تبوك يواصل أنشطته التوعوية في حملة “وعيكم نجاة”
منطقة تبوك
 احتفالات يوم الوطن.. شوارع “حازمي بيشة ” تتزين بالأعلام واللافتات
منطقة عسير
 وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية
أبرز المواد
ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال

ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال

أبرز المواد
بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

بعد الإعلان عن «آيفون 11» بساعات .. 1.6 مليون هجمة على أجهزة «أبل»

أبرز المواد
معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

أبرز المواد
81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز⁩ يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية

الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز⁩ يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية
http://almnatiq.net/?p=774982
المناطق_حائل
    وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, على مراحل تنفيذ مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية, كما اطلع سموه على خط سير العمل وشاهد جانباً من أعمال المشاريع, مستمعاً لشرح من العاملين الميدانيين عن مختلف الجوانب الفنية في كل مشروع.
    وحث سمو أمير المنطقة مقاولي المشاريع على الجودة وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد, بالإضافة إلى التركيز على اللمسات الفنية والابداعية التي تزيد عروس الشمال جمالاً إضافياً على جمال مواقعها الطبيعية.
    وشملت الجولة الأحياء القديمة والأحياء الجديدة والمشاريع البلدية ومشاريع الطرق والمشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ونفق الحمراء وكبري تقاطع طريق المطار ومنتزه المغواة الجديد وطريق المدينة ومدخل حائل الجنوبي وأعمال التجميل الجاري تنفيذها وكذلك المنطقة التجارية في برزان وأعمال تأهيل المنطقة المجاورة لقلعة عيرف وأعمال تأهيل وادي الأديرع وغيرها من المواقع والمشاريع.
    وبلغت نسبة الإنجاز في كبري نفق الحمراء حتى الآن 91% بينما نسبة الانجاز في كبري تقاطع طريق المطار مع الدائري بلغت 95%.
    رافق سموه خلال الجولة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, وأمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبوراس, ومدير عام فرع وزرة الطرق المهندس تركي الحميدي الشمري, وعدد من المسؤولين .​

روابط ذات صلة

وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”

وحدة حماية حائل الاجتماعية تطلق حملتها التوعويه تحت شعار “يد تصنع الألم ويد تصنع الأمل”
غرفة حائل تطلق فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني 89

غرفة حائل تطلق فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني 89
‏نائب أمير حائل يدشن مركز رفاق الإثرائي وبرنامج ( جُد بها )

‏نائب أمير حائل يدشن مركز رفاق الإثرائي وبرنامج ( جُد بها )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*