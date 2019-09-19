احدث الأخبار

معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية
أبرز المواد
 81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول
أبرز المواد
 خبير أرصاد يتوقع أجواء حارة على مكة والمدينة.. الحرارة تصل لـ49 مئوية
أبرز المواد
 “مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز⁩ يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية
منطقة حائل
 تلوث الهواء والمشيمة.. دراسة تثير قلق الحوامل
أبرز المواد
 تكريم الممرض فهد بن محمد بن بصيص المطيري من منسوبي صحة الشرقية
مجتمع المناطق
 مدني تبوك يواصل أنشطته التوعوية في حملة “وعيكم نجاة”
منطقة تبوك
 احتفالات يوم الوطن.. شوارع “حازمي بيشة ” تتزين بالأعلام واللافتات
منطقة عسير
 وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شركة ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية
أبرز المواد
 تفاقم خسائر الخطوط القطرية إلى 639 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 2019
أبرز المواد
معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

أبرز المواد
81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

أبرز المواد
خبير أرصاد يتوقع أجواء حارة على مكة والمدينة.. الحرارة تصل لـ49 مئوية

خبير أرصاد يتوقع أجواء حارة على مكة والمدينة.. الحرارة تصل لـ49 مئوية

أبرز المواد
“مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة

“مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة

أبرز المواد

معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

معلومات عن مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية
http://almnatiq.net/?p=774990
المناطق_الرياض

كشف مصدر مطلع لـ “اندبندنت عربية” أن مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، وتحدث المصدر عن “عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات.”
المصدر الغربي الذي رفض الكشف عن اسمه قال إنه “تم رصد مقاتلات سعودية إلى جانب مقاتلات أخرى تغير على منشآت ومواقع للمليشيات الإيرانية، وخاصة التابعة لـفيلق القدس في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية، وتدمر مستودعات وبطاريات صواريخ وقاعدة للمسيرات يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف أرامكو.”
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تحليق لطائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق منطقة البوكمال والمناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الإيرانية في تلك المنطقة خلال اليوم الأربعاء، وأن هذه الطلعات تبدو استكشافية ولتصوير ومعاينة مواقع كما تقول المعلومات.
وأوضح المصدر لإندبندنت عربية أن “التحالف الدولي للحرب على الإرهاب يعمل في الآونة الأخيرة ليس فقط لاستهداف داعش وما تبقى من هذا التنظيم، وإنما استهداف الجماعات المصنفة إرهابية مثل فيلق قدس ومليشيات عراقية وإيرانية مختلفة فاعلة في سوريا والعراق وغيرها من المناطق.” ويتوقع في حديثه أن هذا الرد، والمشاركة السعودية قد تكون رسالة ورد تحذيري بعد استهداف طهران لمنشآت نفطية حيوية في مدينة بقيق وهجرة خريص السعوديتين.

يذكر في هذا السياق أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر أخرى أكدت أن طائرات مجهولة استهدفت منطقة البوكمال فجر أمس الثلاثاء ودمرت عدداً من المواقع التابعة لمليشيات إيرانية ومستودعات أسلحة وصواريخ.

روابط ذات صلة

81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

81 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول
خبير أرصاد يتوقع أجواء حارة على مكة والمدينة.. الحرارة تصل لـ49 مئوية

خبير أرصاد يتوقع أجواء حارة على مكة والمدينة.. الحرارة تصل لـ49 مئوية
“مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة

“مجلس الغرف”: استثمارات السعوديين في تركيا مهددة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*