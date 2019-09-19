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مصرع قيادي حوثي بارز جراء معارك شمالي محافظة حجة باليمن

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مصرع قيادي حوثي بارز جراء معارك شمالي محافظة حجة باليمن

مصرع قيادي حوثي بارز جراء معارك شمالي محافظة حجة باليمن
http://almnatiq.net/?p=775006
المناطق - الرياض

لقي قيادي ميداني بارز من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في المعارك التي تشهدها مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي في مديرية أفلح إن المدعو حسن محمد فايد الحاتمي، لقي مصرعه، خلال معارك اليومين الماضيين، في محيط مديرية حرض.

ووصلت أمس الأربعاء جثة القيادي الحوثي، إلى مديرية أفلح لدفنه مع عنصرين آخرين لقيا مصرعهما في الجبهة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الصريع حسن الحاتمي، هو شقيق مشرف المليشيات الانقلابية في مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمي، وكلاهما متورطان في ملاحقة واعتقال أبناء المديرية.

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