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مايكروسوفت تعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم

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مايكروسوفت تعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم

مايكروسوفت تعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم
http://almnatiq.net/?p=775049
المناطق_الرياض

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة في مجال البرمجيات الأربعاء أن مجلس إدارتها وافق على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بإعادة شراء أسهم يصل إجماليها إلى 40 مليار دولار

كما أعلن مجلس الإدارة عن أرباح ربع سنوية بقيمة 0.51 دولار للسهم

إلى جانب ذلك، أعلنت الشركة أنها ستعقد اجتماعها السنوي لمساهميها في شكل افتراضي يوم 4 ديسمبر من العام الجاري

وقالت مايكروسوفت: “يوفر شكل الاجتماع الافتراضي تجربة متسقة لجميع المساهمين بغض النظر عن الموقع ، وكذلك فرصة للوصول العالمي والتفاعلي متعدد اللغات إلى حوار مع كبار المسؤولين التنفيذيين والمديرين”

وحسب مايكروسوفت، قد يتم إنهاء برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد في أي وقت

يشار إلى أن مايكروسوفت واحدة من ثلاث شركات أمريكية تخطت قيمتها السوقية تريليون دولار، إلى جانب كل من شركتي أمازون وآبل

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