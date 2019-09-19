احدث الأخبار

تقرير دولي: نظام الحمدين يستخدم دبلوماسية الفدية لتمويل الجماعات الإرهابية
أبرز المواد
 تقرير لمنظمة العفو الدولية : العمال الأجانب لا يزالون عرضة للاستغلال في قطر
منوعات
 جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد على هجوم السعودية
أبرز المواد
 تصريح بومبيو بعد اجتماعه مع محمد بن سلمان عقب “هجوم أرامكو”
أبرز المواد
 مايكروسوفت تعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم
أبرز المواد
 الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية
أبرز المواد
 طلاب سعوديون من فئة الصم يُقاضون جامعة أمريكية لهذا السبب
أبرز المواد
 حادث مروع.. وفاة طالبين وإصابة 5 آخرين في جازان
أبرز المواد
 نصائح مهمة للطلاب يقدمها مختصون في التوظيف والتدريب.. لأجل مستقبلهم
أبرز المواد
 عضو شورى يقترح إعفاء المعلمين القدامى من «رخصة المعلم»
أبرز المواد
 الأمير “عبد الرحمن بن مساعد” يفضح تناقضات “أردوغان” ويصفه بالكذاب
أبرز المواد
 ترامب يوضح “الخيار النهائي” ضد إيران
أبرز المواد
تقرير دولي: نظام الحمدين يستخدم دبلوماسية الفدية لتمويل الجماعات الإرهابية

تقرير دولي: نظام الحمدين يستخدم دبلوماسية الفدية لتمويل الجماعات الإرهابية

أبرز المواد
تقرير لمنظمة العفو الدولية : العمال الأجانب لا يزالون عرضة للاستغلال في قطر

تقرير لمنظمة العفو الدولية : العمال الأجانب لا يزالون عرضة للاستغلال في قطر

منوعات
جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد على هجوم السعودية

جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد على هجوم السعودية

أبرز المواد
تصريح بومبيو بعد اجتماعه مع محمد بن سلمان عقب “هجوم أرامكو”

تصريح بومبيو بعد اجتماعه مع محمد بن سلمان عقب “هجوم أرامكو”

أبرز المواد

تقرير دولي: نظام الحمدين يستخدم دبلوماسية الفدية لتمويل الجماعات الإرهابية

تقرير دولي: نظام الحمدين يستخدم دبلوماسية الفدية لتمويل الجماعات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=775070
المناطق-الرياض

كشف تقرير أصدره “الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر” ومقره لاهاي عن قيام دولة قطر باستخدام ما يمكن تسميته “دبلوماسية الفدية” من أجل تمويل الجماعات الإرهابية.
وقال التقرير الذي صدر بعنوان “النداء الثاني.. عدم التزام دولة قطر بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي” إن النظام القطري دفع مئات الملايين من الدولارات لجماعات إرهابية بحجة الإفراج عن رهائن.
ورصد التقرير أرقامًا كبيرة في هذا السياق، فقد دفعت قطر “275” مليون دولار، بالإضافة إلى “150” مليون دولار بالإضافة إلى “21” مليون دولار إلى جماعات إرهابية بحجة تحرير قطريين جرى احتجازهم في رحلة صيد جنوب العراق، كما دفعت قطر “11” مليون دولار ثم “16” مليون دولار ثم “25” مليون دولار إلى جبهة النصرة بدعوى تحرير محتجزين آخرين.
وحسب تقرير لاهاي، فإن إجمالي الأرقام التي تم رصدها تصل إلى ملياري دولار تم بهما تمويل القاعدة وداعش وتنظيمات شيعية متطرفة.
ويشار إلى أن “الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر” هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.

روابط ذات صلة

جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد على هجوم السعودية

جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد على هجوم السعودية
تصريح بومبيو بعد اجتماعه مع محمد بن سلمان عقب “هجوم أرامكو”

تصريح بومبيو بعد اجتماعه مع محمد بن سلمان عقب “هجوم أرامكو”
مايكروسوفت تعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم

مايكروسوفت تعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*