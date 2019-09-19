شاهد..ماذا لو نفذ صبر المملكة من الدولة الإرهابية إيران

المناطق_وكالات

المناطق-الرياض

قبل سنوات أجرت قناة “فوكس” الأمريكية لقاءً مع أسطورة الاستخبارات الأمريكية “دوين كلارج” وسأله المذيع عن مدى قلقه من امتلاك المملكة للقنبلة النووي فأجاب إجابة صاعقة “السعودية تمتلك بالفعل قنبلة نووية”.

وأكد عندما سأله المذيع من أين امتلكوها، أن المملكة هي من مول البرنامج النووي الباكستاني ودفعت المليارات من أجل ذلك وقد حصلوا بالفعل على مقابل ذلك.

وأضاف دوين كلارج ألا أحد مطلع يجادل حول امتلاك المملكة للقنبلة النووية ولا يمكن التكهن بعدد ما تمتلكه المملكة.

وحول سؤال عن الأسلحة النووية التي ذكرها وهل هي في المملكة أم في باكستان ويمكن شحنها للمملكة، أجاب لا أستطيع الجواب على ذلك، وتابع لكن ان “اختلف الناس حول مدى قدرة المملكة على ضرب إيران بهذا السلاح فأنا أرى أنهم يستطيعون ذلك”.

وذكر كلاريج أن المملكة تستطيع ضرب إيران بواسطة صواريخ رياح الشرق الصينية التي تمتلكها المملكة، وأكمل لكن مقاتلات “اف 15” السعودية يمكنها بسهولة تدمير المواقع الإيرانية،

ويمتلك ويعتبر “دوين كلارج” رجل الاستخبارات الأمريكية الأسطوري ويملك تاريخ حافل في الاستخبارات الامريكية ولا يزال على علاقة بالكثيرين في منطقة الشرق الأوسط.