بومبيو : نقدر إعلان السعودية والإمارات مشاركتهم بحماية الممرات المائية

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن أميركا تقدر إعلان الأصدقاء في السعودية والإمارات مشاركتهم في حماية الممرات المائية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي “إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.