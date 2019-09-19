احدث الأخبار

مجلس الشؤون التعليمية بتعليم الطائف يناقش خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني 89
منطقة مكة المكرمة
 وسائل إعلام تبرز عملية البوكمال السورية وتصفه برد سعودي على إيران عسكريا في سوريا
أبرز المواد
 المملكة تتعاطى مع اعتداء أرامكو بروية ودقة تؤدي بالنتيجة إلى الفعل وليس الانفعال
أبرز المواد
 أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع
المنطقة الشرقية
 مدير مستشفى نفي يترأس اجتماع المجلس الاستشاري للمرضى واسرهم
منطقة الرياض
 عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو
أبرز المواد
 تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة القطيف
أبرز المواد
 فرنسا ترسل 7 خبراء للمملكة للتحقيق في هجمات أرامكو
أبرز المواد
 بومبيو : نقدر إعلان السعودية والإمارات مشاركتهم بحماية الممرات المائية
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة
أبرز المواد
 شاهد..ماذا لو نفذ صبر المملكة من الدولة الإرهابية إيران
أبرز المواد
 مكة.. التشهير بمنشأة تمارس الغش في بيع المواد البترولية
أبرز المواد
مجلس الشؤون التعليمية بتعليم الطائف يناقش خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني 89

مجلس الشؤون التعليمية بتعليم الطائف يناقش خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني 89

منطقة مكة المكرمة
وسائل إعلام تبرز عملية البوكمال السورية وتصفه برد سعودي على إيران عسكريا في سوريا

وسائل إعلام تبرز عملية البوكمال السورية وتصفه برد سعودي على إيران عسكريا في سوريا

أبرز المواد
المملكة تتعاطى مع اعتداء أرامكو بروية ودقة تؤدي بالنتيجة إلى الفعل وليس الانفعال

المملكة تتعاطى مع اعتداء أرامكو بروية ودقة تؤدي بالنتيجة إلى الفعل وليس الانفعال

أبرز المواد
أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع

أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع

المنطقة الشرقية

بومبيو : نقدر إعلان السعودية والإمارات مشاركتهم بحماية الممرات المائية

بومبيو : نقدر إعلان السعودية والإمارات مشاركتهم بحماية الممرات المائية
http://almnatiq.net/?p=775092
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن أميركا تقدر إعلان الأصدقاء في السعودية والإمارات مشاركتهم في حماية الممرات المائية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي “إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

روابط ذات صلة

وسائل إعلام تبرز عملية البوكمال السورية وتصفه برد سعودي على إيران عسكريا في سوريا

وسائل إعلام تبرز عملية البوكمال السورية وتصفه برد سعودي على إيران عسكريا في سوريا
المملكة تتعاطى مع اعتداء أرامكو بروية ودقة تؤدي بالنتيجة إلى الفعل وليس الانفعال

المملكة تتعاطى مع اعتداء أرامكو بروية ودقة تؤدي بالنتيجة إلى الفعل وليس الانفعال
عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو

عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*