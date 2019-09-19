مدير مستشفى نفي يترأس اجتماع المجلس الاستشاري للمرضى واسرهم

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عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بمستشفى نفي العام اجتماعه الثالث , بحضور مدير المستشفى الأخصائي عبدالله الحميدي.

وفي البداية رحب “الحميدي” بأعضاء المجلس والمشاركين، وشكرهم على تفاعلهم واهتمامهم بتفعيل أعمال المجلس، عقب ذلك استمع الاعضاء لشرح مفصل عن الانجازات والتطوير بالمستشفى من مدير الخدمات المسانده

أ/ محمد الرقعان ورئيس قسم المختبر أ/ظيف الله الحربي ورئيس وحدة النقل الاسعافي أ/ مرزوق العتيبي ومدير التموين الطبي أ/ ماجد الروقي ومدير الاستقطاب أ/ عبدالله العازمي

بعد ذالك قام مدير تجربة المريض أ/ منيع العتيبي بعرض الاقتراحات والملاحظات في توصيات الاجتماع السابق.

كما تمت مناقشة توسعة مواقف السيارات وزيادة الطاقة الاستيعابية, وتطرق المجلس للتوسعة الجديدة للطوارئ ومرحلة التطوير الثانية ومدى التعاون بين هيئة الهلال الاحمر والمستشفى , والعمل على تعجيل المواعيد ودعمه بكادر لتقديم خدمة أفضل, إلى جانب مناقشة دعم الكوادر الفنية والتمريضية.

وفي ختام الاجتماع اصطحب مدير المستشفى، أعضاء المجلس لمواقع التطوير واستمع الأعضاء لشرح مفصل عن المرحلة الثانيه، بينما شكر أعضاء المجلس مدير المستشفى، مبدين إعجابهم واستحسانهم في المرحلة الاولى .