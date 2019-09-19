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أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع

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أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع

أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع
http://almnatiq.net/?p=775106
المناطق - الظهران

وقّعت أرامكو السعودية وبرنامج الفوزان للخدمة المجتمعية، مذكرة تفاهم لدعم تشغيل مركز عبداللطيف الفوزان التخصصي للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة الخبر.

ووقع المذكرة كل من نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل الجامع، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفوزان القابضة، عبدالله بن عبداللطيف الفوزان.

ويأتي دعم أرامكو السعودية رغبة في المشاركة في تلبية الاحتياجات الماسة والمتنامية لخدمات تعليم وتأهيل ذوي اضطراب طيف التوحد، وتأسيسًا لعلاقات تعاون تسعى لتقديم خدمات ومعايير عالية الجودة لمساعدة هذه الفئة.

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قال الجامع: “إن هذا التعاون ينبع من إيماننا في أرامكو السعودية بقدرة الطاقة على الارتقاء بحياة البشر، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعمل فيها”.

وأضاف الجامع أن الأهداف الرئيسة لهذا الاتفاق تتمثل في ثلاثة محاور، هي:

  • أولًا: تمكين المجتمع المحلي من تلبية الاحتياجات الأساس لخدمة ذوي الإعاقة عن طريق تشغيل مركز تخصصي، معني بشريحة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحّد.
  • ثانيًا: دعم المملكة لتصبح معيارًا للتميز في الشرق الأوسط، في تقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد.
  • وأخيرًا: دعم توطين المعرفة في تخصص المركز من خلال تدريب الكفاءات الوطنية المختارة ليتحقق من خلالها مبدأ الاستدامة.

وبحسب المذكرة، تقدم أرامكو السعودية الدعم الفني والخدمات الاستشارية لهذا المركز، فيما يعمل برنامج الفوزان للخدمة المجتمعية على تشغيله بما يتلاءم مع استيعابه وخطته التشغيلية، والإشراف على سير العمل والتأكد من ديمومة جاهزيته لأداء الأعمال التشغيلية، من خلال تبادل المعلومات لتحقيق أفضل الممارسات والمعايير ذات الفائدة المشتركة لتجويد العمل بالمركز

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