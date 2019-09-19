مجلس الشؤون التعليمية بتعليم الطائف يناقش خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني 89

الطائف - عادل الزهراني

عقدت الشؤون التعليمية للبنين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اجتماعها الاول برئاسة مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والمكلف بالشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب المدير العام . ورحب النفيعي في بداية الاجتماع بالحضور من مديري الإدارات والمكاتب ومقدماً لهم التهنئة بنجاح بداية العام الدراسي ومثمنا لهم جهودهم الرائعة وما تحقق على أرض الواقع من بداية ناجحه ومتميزة ، للعام الدراسي الجديد ، كما قدم النفيعي الشكر والتقدير للمساعد للشؤون التعليمية السابق فهاد الذويبي على جهوده التي قدمها للارتقاء بالعملية التعليمية ، وتناول المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .حيث عرض مدير إدارة النشاط الطلابي خطة الادارة للاحتفاء باليوم الوطني 89 واستعدادات الإدارة لهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع . ثم قدم مدير مكتب غرب الطائف مقترح لألية تكليف اللجان بالادارة ، كما مدير إدارة الاختبارات والقبول جهود الإدارة في عملية القبول بالمدارس . كما تناول مدير مكتب التعليم بجنوب الطائف محور المعوقات التي تواجه عمل مكاتب التعليم. كما عرض مدير إدارة التوجيه والارشاد واقع المشكلات الطلابية للمرحلتين المتوسطة والثانوية واساليب التعاون معها . ثم تحدث مدير إدارة التربية الخاصة عن مبادرة تطوير التربية الخاصة 2019 . وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها العديد من التوصيات التي اتفق الجميع عليها وتنفيذها وفق متطلبات العمل .