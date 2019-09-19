عقدت الشؤون التعليمية للبنين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اجتماعها الاول برئاسة مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والمكلف بالشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب المدير العام . ورحب النفيعي في بداية الاجتماع بالحضور من مديري الإدارات والمكاتب ومقدماً لهم التهنئة بنجاح بداية العام الدراسي ومثمنا لهم جهودهم الرائعة وما تحقق على أرض الواقع من بداية ناجحه ومتميزة ، للعام الدراسي الجديد ، كما قدم النفيعي الشكر والتقدير للمساعد للشؤون التعليمية السابق فهاد الذويبي على جهوده التي قدمها للارتقاء بالعملية التعليمية ، وتناول المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .حيث عرض مدير إدارة النشاط الطلابي خطة الادارة للاحتفاء باليوم الوطني 89 واستعدادات الإدارة لهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع . ثم قدم مدير مكتب غرب الطائف مقترح لألية تكليف اللجان بالادارة ، كما مدير إدارة الاختبارات والقبول جهود الإدارة في عملية القبول بالمدارس . كما تناول مدير مكتب التعليم بجنوب الطائف محور المعوقات التي تواجه عمل مكاتب التعليم. كما عرض مدير إدارة التوجيه والارشاد واقع المشكلات الطلابية للمرحلتين المتوسطة والثانوية واساليب التعاون معها . ثم تحدث مدير إدارة التربية الخاصة عن مبادرة تطوير التربية الخاصة 2019 . وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها العديد من التوصيات التي اتفق الجميع عليها وتنفيذها وفق متطلبات العمل .
مجلس الشؤون التعليمية بتعليم الطائف يناقش خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني 89
منطقة مكة المكرمة
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