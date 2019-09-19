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أمانة الحدود الشماليه والبلديات التابعه لها تنتهي استعداداها للاحتفاء باليوم الوطني ٨٩

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أمانة الحدود الشماليه والبلديات التابعه لها تنتهي استعداداها للاحتفاء باليوم الوطني ٨٩

أمانة الحدود الشماليه والبلديات التابعه لها تنتهي استعداداها للاحتفاء باليوم الوطني ٨٩
http://almnatiq.net/?p=775118
عرعر - خالد الضبيبي
بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها ، في نشر مظاهر الاحتفاء، استعدادًا للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89.
حيث أعدت أمانة المنطقة 11950 شكل جمالي بمدينة عرعر والمحافظات التابعة لها ، تمحورت على تركيب عقود إنارة ضوئية ، إضافة الى تركيب 11 كشاف اضاءة على الجسور ، و 6730 علم على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية ، بالإضافة الى اضاءة 19 مبنى بالإضاءة الجمالية، كما تم دعم 17 شاشة بالزينة والبرامج الوطنية ، وتزيين 41 ميدان بالحدائق العامة ، ونشر 670 لوحة تعبيرية لليوم الوطني .
يذكر أن الأمانة قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز احتفالات اليوم الوطني في المنطقة ، كما سخرت كافة بلديات المنطقة والبلديات التابعة لها كافة قدراتها وإمكانياتها لخدمة هذه المناسبة الغالية ، وذلك في إطار سعي الأمانة للقيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة، وخدمة البلاد.

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