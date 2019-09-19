بلدية تيماء تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

المناطق - تبوك

أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 من خلال تجميل واجهة مبنى البلدية و كافة الميادين والمجسمات الجمالية بالمحافظة بالإنارة الخضراء وكذلك تجميل المداخل الرئيسية وتركيب الأعلام في عدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة، للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء والبيعة للقيادة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن البلدية حرصت على إظهار المحافظة بحلة باهية وألوان جمالية مضيئة ولوحات فنية تعبر عن هذه المناسبة الغالية على نفوس جميع المواطنين وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة مضيفاً أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في ساحة بئر هداج التي ستنطلق فعالياته يوم الاثنين القادم مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني وعرض مرئي بالإضافة إلى عرض للفنون الشعبية و القصائد الوطنية ومسرح الطفل و تقديم الهدايا والعديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.