احدث الأخبار

نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة
أبرز المواد
 الخارجية الإيرانية : السعودية بلد مهم في المنطقة والعالم الإسلامي
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مواطنين لارتكابهما حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأميركي يصل إلى أبوظبي قادماً من المملكة
أبرز المواد
 “العمل” تمكن 60 ألف مستفيد من الالتحاق بسوق العمل وتدعم 3700 مشروع إنتاجي وعمل ريادي لعام 2019
أبرز المواد
 مسؤول أميركي لـCBS: خامنئي أقر هجوم أرامكو ووضع شرطاً!
أبرز المواد
 مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد يعقد اجتماعه الأول في دورته السابعة
منطقة الرياض
 وزير العدل يطلق 15 خدمة جديدة في قطاع التنفيذ
أبرز المواد
 بلدية تيماء تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشماليه والبلديات التابعه لها تنتهي استعداداها للاحتفاء باليوم الوطني ٨٩
أبرز المواد
 مجلس الشؤون التعليمية بتعليم الطائف يناقش خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني 89
منطقة مكة المكرمة
 وسائل إعلام تبرز عملية البوكمال السورية وتصفه برد سعودي على إيران عسكريا في سوريا
أبرز المواد
نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة

نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة

أبرز المواد
الخارجية الإيرانية : السعودية بلد مهم في المنطقة والعالم الإسلامي

الخارجية الإيرانية : السعودية بلد مهم في المنطقة والعالم الإسلامي

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على مواطنين لارتكابهما حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة

شرطة الرياض : القبض على مواطنين لارتكابهما حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة

أبرز المواد
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى أبوظبي قادماً من المملكة

وزير الخارجية الأميركي يصل إلى أبوظبي قادماً من المملكة

أبرز المواد

وزير العدل يطلق 15 خدمة جديدة في قطاع التنفيذ

وزير العدل يطلق 15 خدمة جديدة في قطاع التنفيذ
http://almnatiq.net/?p=775132
المناطق - واس

وجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنيّة المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقميّة لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجّه المُمنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها.
وأبانت الوزارة أن الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة، تتضّمن خدمة طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار قرار 46 المعنيّة بطلب بتطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة.
كما تضمّنت الخدمات خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل، خدمة طلب إصدار قرار رفع 34، وخدمة طلب إصدار قرار رفع 46، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونياً.
ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة ناجز عبر الرابط التالي https://najiz.moj.gov.sa، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفذ ضده أو مقدّم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي (الطلبات المحالة).

 

روابط ذات صلة

نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة

نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة
الخارجية الإيرانية : السعودية بلد مهم في المنطقة والعالم الإسلامي

الخارجية الإيرانية : السعودية بلد مهم في المنطقة والعالم الإسلامي
شرطة الرياض : القبض على مواطنين لارتكابهما حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة

شرطة الرياض : القبض على مواطنين لارتكابهما حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*