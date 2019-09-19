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مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد يعقد اجتماعه الأول في دورته السابعة

مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد يعقد اجتماعه الأول في دورته السابعة
http://almnatiq.net/?p=775136
المناطق - الرياض

بحضور معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، عقد مجلس إدارة المؤسسة في مقرها الرئيس بمدينة الرياض اجتماعه الأول في دورته السابعة بحضور أعضاء المجلس.

وقد رحب معالي الوزير في بداية الاجتماع بالأعضاء المعينين حديثاً في المجلس، متطلعاً للعمل سوياً لما فيه صالح المؤسسة وعملائها.

وفي نهاية الاجتماع كرم معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة أعضاء الدورة السابقة المنتهية عضويتهم، مقدماً معاليه شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود خلال الدورة السابقة والتي أسهمت في تأسيس وإطلاق استراتيجية المؤسسة 2022.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت مبادئ حوكمة مجالس الإدارة من خلال فك ارتباط اللجان المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة عن رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساعدة في قياس أداء مجلس الإدارة وأعضائه بشكل دقيق، بما يعزز من قدرة المؤسسة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية وحماية مصالح المستفيدين من خدماتها.

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