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وزير الخارجية الأميركي يصل إلى أبوظبي قادماً من المملكة

وزير الخارجية الأميركي يصل إلى أبوظبي قادماً من المملكة
http://almnatiq.net/?p=775148
المناطق - وكالات

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية، قادماً من المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وكان بومبيو قال إن الولايات المتحدة الأميركية تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، وذلك خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث شدد الوزير الأميركي على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

كما عبر وزير الخارجية الأميركي عن مساندة واشنطن ودعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

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