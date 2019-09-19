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نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة

نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة

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نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة

نائب أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة و شركة نسما القابضة
http://almnatiq.net/?p=775157
المناطق - جدة

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة وشركة نسما القابضة، وتهدف لتبني خطة عمل مشتركة بين الطرفين لإنشاء مصانع للخياطة والتطريز،  تسهم في توفير فرص وظيفية وتدريبية للكوادر النسائية وذوات الإعاقة في مجالات الخياطة والتطريز بمحافظات المنطقة.
وترمي الاتفاقية إلى تعميم تجربة مركز الخياطة والتطريز بمركز ثول، على بقية محافظات المنطقة، وصولاً لإيجاد فرص عمل نسوية، من خلال تعزيز الصناعة المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب دعم السيدات وذوات الإعاقة وتدريبهن في مجالات التطريز والخياطة لتهيئتهن للعمل في هذا القطاع.
وستعمل مجموعة نسما القابضة من خلال المركز غير الربحي على توظيف نساء المجتمع المحلي وذوات الإعاقة في محافظات المنطقة، وتمكينهن من الحصول على فرص عمل كريمة تحقق الاستدامة، إضافة لتحفيزهن على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي الطلب المحلي، كما ستعمل “نسما” على تدريبهن في مجالات الخياطة والتطريز لتمكينهن من العمل في هذا المجال.

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