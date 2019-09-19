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شرطة المنطقة الشرقية تضبط تشكيل عصابي تورطوا بعدد من جرائم سرقة المحال التجارية

شرطة المنطقة الشرقية تضبط تشكيل عصابي تورطوا بعدد من جرائم سرقة المحال التجارية
http://almnatiq.net/?p=775163
المناطق - الدمام

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم خمسة متهمين، اثنين منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وبين أنه بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة (٧) محال تجارية بمحافظة القطيف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
‎وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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