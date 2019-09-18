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طلاب الرحمانية يزورون جوازات منطقة الجوف

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طلاب الرحمانية يزورون جوازات منطقة الجوف

طلاب الرحمانية يزورون جوازات منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=775169
الجوف - محمد الحسن

استقبل سعادة مدير جوازات منطقة الجوف  العميد خالد بن عبدالعزيز الحزيم بمكتبه صباح يوم الاربعاء الموافق 19  محرم  1441هـ طلاب مدارس الرحمانية رائد النشاط الطلابي بالمدارس بمناسبة اليوم الوطني 89 .
تحدث مدير جوازات المنطقة خلال اللقاء عن أهمية ومكانة اليوم الوطني وما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم لقطاع الجوازات.
وإستعرض سعادة العميد للطلاب نبذه تعريفيه عن المديرية العامة للجوازات ودورها الفعال في  خدمة الوطن ، وما تشهده من خطوات متسارعة في تطوير إجراءات تقديم الخدمة،وما قدمته من خدمات إلكترونية ساهمت في تسهيل وجودة الخدمات المقدمة،،كما نوه مدير جوازات منطقة الجوف إلى أن الجوازات تمثل البوابة الاولى التي تستقبل القادمين الى بلادنا الغالية ، كما أوضح سعادته اهمية الجواز السعودي ووجوب المحافظة عليه .

سائلاً المولى عز وجل ان يوفق شباب الوطن لخدمة دينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

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