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الهلال الأحمر بالجوف يتفاعل مع اليوم العالمي لسلامة المرضى

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الهلال الأحمر بالجوف يتفاعل مع اليوم العالمي لسلامة المرضى

الهلال الأحمر بالجوف يتفاعل مع اليوم العالمي لسلامة المرضى
http://almnatiq.net/?p=775175
الجوف - محمد الحسن

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف ضمن المشاركة التي تقوم بها الهيئة وعلى مستوى المملكة باليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يصادف اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر .
وتأتي هذه المشاركة بإقامة محاضرة بمقر إدارة الفرع بمدينة سكاكا بحضور سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان وعدد من منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف وعدد من المتطوعين والتي قدمها المدير الطبي بالفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي .
الجدير بالذكر أن الهيئة تسعى ومن خلال المشاركة بمثل هذه الفعاليات الى توعية المجتمع بأهمية العمل الإسعافي والوقائي والذي ينعكس ايجاباً لمجتمع لديه الإلمام الكامل بكل المهارات بالجانب الصحي والإسعافي .

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