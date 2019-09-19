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غداً .. استكمال مواجهات جولة “همة حتى القمة ” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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غداً .. استكمال مواجهات جولة “همة حتى القمة ” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

غداً .. استكمال مواجهات جولة “همة حتى القمة ” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=775178
المناطق - واس

تستكمل غداً ، مباريات الجولة الرابعة “همة حتى القمة ” من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 3 مباريات تجمع فريقا العدالة وأبها ، والفيحاء مع الوحدة ، والنصر بنظيره الحزم.
فعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، يستضيف فريق العدالة السابع بـ 4 نقاط نظيره أبها العاشر بـ 4 نقاط ، بينما يلتقي الفيحاء الخامس بـ 5 نقاط ضيفه الوحدة الثاني عشر بـ 3 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتختتم مباريات الغد ، باللقاء الذي يجمع النصر الوصيف بـ 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر ، مع ضيفه الحزم الرابع عشر بنقطة واحدة ، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين أقرت ، تسمية الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بـ “همة حتى القمة” ، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.

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