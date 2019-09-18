مدير الشؤون الصحية ببيشة يقوم بجولة تفقدية لمستشفي الملك عبدالله

المناطق - بيشة

قام مدير الشؤون الصحية ببيشة سعيد بن جابر القحطاني بجولة تفقدية لمستشفي الملك عبدالله ببيشة زار خلالها عدد من الأقسام الحيوية مثل قسم الطوارئ والعيادات الخارجية اطلع علي سير العمل واستمع الي بعض المرضي في العيادات الخارجية كما اطلع علي آلية دخول المرضي للعيادات ووجه باعتماد استقبال ودخول المريض للعيادة حسب التاريخ والساعة المحددة في تذكرة الموعد . ووجه بتقديم العون والمساعدة لجميع المرضي والمراجعين والعمل علي كل مافية خدمة متميزة تسهم في راحتهم وإسعادهم .. كما وقف علي مشروع البنية التحتية لمستشفي الملك عبدالله قسم التأهيل الطبي واستمع الي مهندس المشروع والمراحل التي وصل اليها وشدد القحطاني علي تنفيذ الاعمال بجودة وكفاءة عالية مع التقيد بمواعيد انتهاء المشروع . ثم انتقل الي قسم المطبخ والتغذية وأكد علي معايير سلامة الغذاء وجودة التخزين والحرص علي النظافة العامة في الأدوات المستخدمة والمطبخ بصفة عامة .كما تفقد ملفات العاملين علي تجهيز الطعام وأكد علي أهمية الفحص الطبي والمخبري بمعدل مرتين في العام وعند عودة العامل من اجازتة .وفي نهاية الجولة وجه مدير صحة بيشة علي الاهتمام بالجولات اليومية علي مرافق المستشفي المختلفة . وقد رافقه في الجولة المشرف العام علي المستشفي أ / بدر المطيري والمساعد العلاجي بصحة بيشة أ/ فالح بن ناصر الشهراني ومساعد المشرف العام علي المستشفي للشئون الفنيةد /صالح ال خبتي .