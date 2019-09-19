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غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني الـ 89 بمجمع العثيم مول

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني الـ 89 بمجمع العثيم مول

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غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني الـ 89 بمجمع العثيم مول

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني الـ 89 بمجمع العثيم مول
http://almnatiq.net/?p=775193
المناطق - الأحساء

تزامنًا مع برامج الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، تُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع عدد من شركائها، مهرجانًا احتفاليًا ضمن برامج احتفالات محافظة الأحساء، وذلك يوم الاثنين 24/01/1441هـ الموافق 23/9/2019، من الساعة 4 عصرًا وحتى التاسعة مساءً بمجمع العثيم مول بالأحساء.

وأوضح الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة، أن المهرجان سيشهد مشاركة رسمية واجتماعية وشعبية واسعة، نسبة لما تمثله تلك الذكرى من قيم ومعاني تسمو بمشاعرنا الوطنية المخلصة لقيادتنا الحكيمة -حفظهم الله- وترسّخ لمسيرة وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي وتحتفي بمنجزات وطننا الغالي ومسيرته التنموية الحضارية العصرية في مختلف القطاعات فضلًا عن إرساء قواعد النهضة والتطور ودعائم الأمن والاستقرار.

وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة وبرامج متنوعة تشتمل على أوبريت وطني، أوبريت عن شهداء الوطن، لوحة استعراضية يقدمها مجموعة من الأطفال، الاحتفاء بأبناء شهداء الوطن وتكريمهم وكذلك تنظيم معرض تشكيلي تفاعلي لبعض فنانات الأحساء بالإضافة إلى العرضة السعودية.

كما يشتمل المهرجان على مسابقات ثقافية وبرامج ترفيهية متنوعة للأطفال والأسر وفقرات فنون شعبية بالإضافة إلى توزيع شتلات خضراء احتفالية لضيوف المهرجان مقدمة من المؤسسة العامة للري.

وتأتي هذه النسخة من المهرجان استمرارًا لنهج الغرفة في تنظيم الفعاليات الوطنية والمجتمعية المختلفة التي تحتفي بالوطن ومنجزاته الكبيرة.

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