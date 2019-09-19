“15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

الخرج - أشرف العصيمي

تشهد محافظة الخرج 15 فعالية منوعة احتفالاَ باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.

-حفل اليوم الوطني باليمامة ويقام بالمركز الإجتماعي الحضاري يوم الأحد ٢٣ /١ /١٤٤١هـ.

-فعالية الفود تراك وتقام في الساحة الجنوبية من مبنى بلدية الخرج لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢٠ /١ /١٤٤١هـ.

-فعالية السيارات الكلاسيكية وتقام عصر يوم الإثنين الموافق ٢٤ /١ /١٤٤١هـ بالمواقف الجنوبية من مبنى البلدية .

-الحفل الرسمي للمحافظة ويقام بالبرج مساء يوم الإثنين الموافق ٢٤ /١ /١٤٤١هـ. -حفل مسيرة وطن بحي القطار وتقام يوم الإثنين الموافق

٢٤ /١ /١٤٤١هـ بلجنة التنمية الإجتماعية .

-فعالية الهمة حتى القمة وتقام في جميع أندية الأحياء بتعليم الخرج يوم الأربعاءالموافق ٢٦ /١ /١٤٤١ هـ.

-معرض الملوك السبعة ويقام عصر يوم الأربعاءالموافق

٢٦ /١ /١٤٤١هـ بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمدة سبعة أيام.

-فعالية مسيرة الهياثم وتقام عصر يوم الأربعاءالموافق

٢٦ /١ /١٤٤١هـ بالهياثم.

-ندوة إضاءات رياضية وتقام مساء يوم الأربعاءالموافق

٢٦ /١ /١٤٤١ هـ بفندق شمسة.

-حفل اللجنة الثقافية ويقام مساء يوم الأربعاءالموافق

٢٦ /١ /١٤٤١هـ بمقر جمعية البر الخيرية .

من جانبه بين محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ان الهدف من هذه الفعاليات هو زرع روح الولاء والانتماء للوطن والاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ذكراه التاسعة والثمانين التي تتجدد معها معاني الوطنية والوحدة والتماسك في نفوس أبناء المملكة.