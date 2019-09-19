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“15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

“15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

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غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني الـ 89 بمجمع العثيم مول

غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني الـ 89 بمجمع العثيم مول

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“15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

“15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89
http://almnatiq.net/?p=775196
الخرج - أشرف العصيمي
تشهد محافظة الخرج 15 فعالية منوعة احتفالاَ باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.

وبينت محافظة الخرج الفعاليات وهي :

-فعالية الفود تراك وتقام في الساحة الجنوبية من مبنى بلدية الخرج لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق
٢٠ /١ /١٤٤١هـ.

-فعالية كرنفال وطن ويقام بمنتزة المشتل الترفيهي لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٢ /١ /١٤٤١هـ.

-حفل اليوم الوطني باليمامة ويقام بالمركز الإجتماعي الحضاري يوم الأحد ٢٣ /١ /١٤٤١هـ.

-فعالية نصب السيارات وتقام في ساحة السوق الغربي يوم الإثنين الموافق ٢٤ /١ /١٤٤١هـ.

-فعالية المسيرة للدراجات الهوائية والنارية والشرطة العسكرية وتقام عصر يوم الإثنين الموافق ٢٤ /١ /١٤٤١هـ
بطريق الملك عبدالله .

-فعالية كرنفال همة وطن وتقام عصر يوم الإثنين الموافق

 ٢٤ /١ /١٤٤١ هـ امام قصر الملك عبدالعزيز التاريخي .

-فعالية السيارات الكلاسيكية وتقام عصر يوم الإثنين الموافق ٢٤ /١ /١٤٤١هـ بالمواقف الجنوبية من مبنى البلدية .

-فعالية رؤية وطن العطاء وتقام عصر يوم الإثنين الموافق

 ٢٤ /١ /١٤٤١هـ بمجمع الحديثي.

-الحفل الرسمي للمحافظة  ويقام بالبرج مساء يوم الإثنين الموافق ٢٤ /١ /١٤٤١هـ.
-حفل مسيرة وطن بحي القطار وتقام يوم الإثنين الموافق

 ٢٤ /١ /١٤٤١هـ بلجنة التنمية الإجتماعية .

-فعالية الهمة حتى القمة وتقام في جميع أندية الأحياء بتعليم الخرج يوم الأربعاءالموافق ٢٦ /١ /١٤٤١ هـ.

-معرض الملوك السبعة ويقام عصر يوم الأربعاءالموافق
٢٦ /١ /١٤٤١هـ بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمدة سبعة أيام.

-فعالية مسيرة الهياثم وتقام عصر يوم الأربعاءالموافق
٢٦ /١ /١٤٤١هـ  بالهياثم.

-ندوة إضاءات رياضية وتقام مساء يوم الأربعاءالموافق
٢٦ /١ /١٤٤١ هـ بفندق شمسة.

-حفل اللجنة الثقافية ويقام مساء يوم الأربعاءالموافق
٢٦ /١ /١٤٤١هـ بمقر جمعية البر الخيرية .

من جانبه بين محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ان الهدف من هذه الفعاليات هو زرع روح الولاء والانتماء للوطن والاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ذكراه التاسعة والثمانين التي تتجدد معها معاني الوطنية والوحدة والتماسك في نفوس أبناء المملكة.

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