انطلاق أولى فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية بمسرحية (الخزنة)

المناطق - الجبيل الصناعية

تنطلق غدا الجمعة بمدينة الجبيل الصناعية أولى فعاليات وبرامج اليوم الوطني الــ (89) ( همة حتى القمة) وذلك بالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل.

حيث تحتضن قاعة المؤتمرات بالفناتير مسرحية ( الخزنة) وهي مسرحية كوميدية هادفة من تأليف فهد الدوسري واخراج سلطان الفرج ومن بطولة النجمة الكوميدية الكويتية نورا العميري ، ومبارك المانع، وسلطان الفرج, ونورا العميري , وسلطان المقابلي , وابراهيم العضب, وحيدر الدوخي , ومهدي الناصر ,و اسماء الشافي , وقاسم التركي .بالإضافة إلى فني الصوت والإضاءة حمد المويجد ,وتصميم الديكور فهد الدوسري , وادارة الانتاج عبدالله الفهيد , واشراف عام سعود العقيلي.حيث يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

وتستكمل الفعاليات يوم بعدغد السبت بالعديد من الفعاليات بمركز الملك عبدالله الحضاري منها الكرنفال الوطني ويحتوي على المعرض الوطني (89 حدث تاريخي حول المملكة ) ركن شخصيات من تاريخ الوطن، وركن الجنود البواسل، وزاوية فن(مجسمات رملية )، والمشاريع الشبابية والمطاعم المتنقلة، والعاب ومسابقات ترفيهية، وركن تصوير ضوئي، ومرسم جسفت للاطفال والكبار، والفلكلور الشعبي، بالإضافة إلى الأركان التفاعلية للأطفال بمجمع غاليريا مول.

وتستمر الفعاليات بعروض الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد على شاطئ الفناتير الجنوبي وتشتمل على معرض مصاحب يتضمن أجهزة سميليتير، وعروض تجارب سيارات لاسلكية للشباب والسيدات، ومسابقات وجوائز.